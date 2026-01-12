Il governo siriano assume il controllo di Aleppo dopo aver trasferito i combattenti curdi

Il 11 gennaio, il governo siriano ha preso il controllo di Aleppo, nel nord della Siria, dopo settimane di scontri nei quartieri curdi della città. La riconquista segna un passo importante nel quadro delle dinamiche politiche e militari della regione, con implicazioni sulla stabilità locale e sui rapporti tra le diverse fazioni coinvolte nel conflitto.

Domenica tutti i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) hanno lasciato la città siriana di Aleppo, grazie a un accordo di cessate il fuoco raggiunto con il governo centrale siriano. L’accordo pone fine a giorni di scontri intensi in città tra le SDF - facebook.com facebook

