Il gelo diventa arte | al via il concorso fotografico sull’inverno nella campagna ferrarese

È aperto il concorso fotografico organizzato da Confagricoltura Ferrara, dedicato all’inverno nella campagna ferrarese. La 26ª edizione, nel 2025, invita appassionati e professionisti a catturare con immagini il carattere di questa stagione, evidenziando i suoi aspetti più suggestivi e autentici. Un’occasione per valorizzare il paesaggio rurale e la sua bellezza naturale durante i mesi più freddi dell’anno.

