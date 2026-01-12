Il gelo diventa arte | al via il concorso fotografico sull’inverno nella campagna ferrarese

È aperto il concorso fotografico organizzato da Confagricoltura Ferrara, dedicato all’inverno nella campagna ferrarese. La 26ª edizione, nel 2025, invita appassionati e professionisti a catturare con immagini il carattere di questa stagione, evidenziando i suoi aspetti più suggestivi e autentici. Un’occasione per valorizzare il paesaggio rurale e la sua bellezza naturale durante i mesi più freddi dell’anno.

In questi giorni di temperature rigide, mai titolo fu più attuale di quello della 26esima edizione del Concorso fotografico (anno 2025) indetto da Confagricoltura Ferrara, 'I rigori dell'inverno nella campagna ferrarese'. Fino al 28 febbraio, è possibile.

