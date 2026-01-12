Il Galli rialza la testa | vittoria convincente a Selargius 48-70

Il Galli torna alla vittoria con una prestazione solida contro Selargius, con il punteggio di 48-70. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie A2, era importante mostrare una risposta convincente sul campo. La partita ha confermato la crescita della squadra, che ha saputo mantenere la concentrazione e mettere in pratica i propri schemi, segnando un passo importante nel cammino stagionale.

Arezzo,12 gennaio 2026 – Dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia di Serie A2 servivano segnali forti, sia sul piano del risultato che su quello della prestazione. La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha risposto presente centrando entrambe le esigenze sul parquet del PalaVienna, dove ha conquistato una vittoria netta e autoritaria contro la Nuova Icom San Salvatore Selargius, superata con il punteggio di 48-70. Un successo pesante, anche nel punteggio, che segna la prima vittoria del 2026 per la formazione di coach Garcia. L'avvio di gara non è stato dei più brillanti per le valdarnesi, apparse inizialmente contratte e poco fluide in attacco.

