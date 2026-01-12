Il gabbiano di Anton ?echov al Teatro Argentina
Al Teatro Argentina, dal 7 al 18 gennaio, va in scena
Il gabbiano di Anton?echov arriva in scena al Teatro Argentina per la regia di Filippo Dini, dal 7 al 18 gennaio.Il dramma quattro atti (in russo?ajka), scritto nel 1895 e rappresentato per la prima volta al Teatro Aleksandrinskij di Pietroburgo l'anno successivo, fu un insuccesso clamoroso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Due grandi capolavori di Anton ?echov al Teatro Due
Leggi anche: "Zio Vanja", scene della vita rurale in 2 atti di Anton Cechov
Roma-Il gabbiano di Anton Cechov approda sul palcoscenico del Teatro Argentina; Il gabbiano di Cechov sul palco del Teatro Argentina; Emozioni alla prima di Cechov, all'Argentina appassionati e artisti per la celebre opera “Il gabbiano”; Famiglia nel bosco, Brambilla: “Andava accompagnata, non devastata”.
Emozioni alla prima di Cechov, all'Argentina appassionati e artisti per la celebre opera “Il gabbiano” - Non è quindi un caso se è stata scelta per tornare in scena al teatro ... ilmessaggero.it
Cechov, bang bang: vaudeville gridato. Recensione del ‘’Gabbiano’’ di Dini a Roma - Recensione del ‘’Gabbiano’’ di Dini a Roma" pubblicato il 10 Gennaio 2026 a firma di Angelo Molica Franco ... ilfattoquotidiano.it
Il gabbiano di Cechov sul palco del Teatro Argentina - Fino al 18 gennaio, Giuliana De Sio e Filippo Dini guidano un cast in cui arte, amore e ambizione si scontrano con la realtà ... rainews.it
Un classico senza tempo al Teatro Argentina Il gabbiano di Anton Cechov, uno dei capolavori del teatro slavo, è in scena con la regia di Filippo Dini. Scritto nel 1895, fu prima un clamoroso insuccesso… poi, nel 1898, un trionfo assoluto Oggi è tra i testi - facebook.com facebook
Un classico senza tempo al Teatro Argentina Il gabbiano di Anton Cechov, uno dei capolavori del teatro slavo, è in scena con la regia di Filippo Dini. turismoroma.it/it/eventi/il-g… foto credits Serena Pea @teatrodiroma #VisitRome x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.