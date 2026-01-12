Il gabbiano di Anton ?echov al Teatro Argentina

Al Teatro Argentina, dal 7 al 18 gennaio, va in scena

Il gabbiano di Anton?echov arriva in scena al Teatro Argentina per la regia di Filippo Dini, dal 7 al 18 gennaio.Il dramma quattro atti (in russo?ajka), scritto nel 1895 e rappresentato per la prima volta al Teatro Aleksandrinskij di Pietroburgo l'anno successivo, fu un insuccesso clamoroso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

