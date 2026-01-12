Il freddo lascia spazio a correnti più miti | ecco dove tornerà il sole

Le temperature più rigide stanno per lasciare spazio a condizioni climatiche più miti. Dopo le recenti ondate di freddo, un cambiamento nel meteo si sta affacciando, portando giornate più temperate e soleggiate. Questo nuovo scenario offrirà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, favorendo le attività all'aperto e un clima più confortevole in molte regioni.

(Adnkronos) – Il freddo ha le ore contate: dopo la parentesi invernale, un netto cambio di scenario meteo è imminente con il ritorno di correnti più miti. Il gelo è previsto ritirarsi verso i Paesi dell'Est, mentre l'anticiclone farà il suo ritorno sull'Italia. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'inizio della nuova settimana vedrà.

