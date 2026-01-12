Il freddo lascia spazio a correnti più miti | ecco dove tornerà il sole

Da periodicodaily.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature più rigide stanno per lasciare spazio a condizioni climatiche più miti. Dopo le recenti ondate di freddo, un cambiamento nel meteo si sta affacciando, portando giornate più temperate e soleggiate. Questo nuovo scenario offrirà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, favorendo le attività all'aperto e un clima più confortevole in molte regioni.

(Adnkronos) – Il freddo ha le ore contate: dopo la parentesi invernale, un netto cambio di scenario meteo è imminente con il ritorno di correnti più miti. Il gelo è previsto ritirarsi verso i Paesi dell’Est, mentre l’anticiclone farà il suo ritorno sull'Italia. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'inizio della nuova settimana vedrà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Sul primo weekend dell'anno splende il sole, poi tornerà il freddo

Leggi anche: Freddo polare fino a quando? Tornerà la neve? Le previsioni meteo. In Lombardia sole (ma che gelo)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Previsioni meteo, il freddo lascia spazio a correnti più miti: temperature in aumento; Cielo grigio e freddo, le previsioni fino al 6 gennaio nel reggiano; Italia al gelo, ma il meteo cambierà ancora: ecco quando e come; Rialzo termico record fino a +12°C dopo il gelo: tornano piogge, vento e neve.

freddo lascia spazio correntiIl freddo lascia spazio a correnti più miti: ecco dove tornerà il sole - L'inizio della nuova settimana vedrà l'alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte dell'Italia ... adnkronos.com

SON's surprise visit to Dr. BAO's family made everyone very happy.

Video SON's surprise visit to Dr. BAO's family made everyone very happy.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.