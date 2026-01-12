Il film della spedizione punitiva del clan Assinnata contro Alberto Forte | Sparategli in faccia!
Il 1° ottobre 2025, nel tardo pomeriggio, un’auto bianca si ferma in via Angelo Musco a Paternò, dopo aver percorso corso Marco Polo. È il contesto di un episodio legato alla spedizione punitiva del clan Assinnata contro Alberto Forte, con una minaccia rivolta a colpi di arma da fuoco. Questa scena si inserisce in un quadro di tensioni e violenze che coinvolgono la criminalità locale, evidenziando la gravità delle dinamiche in atto.
Un'auto bianca percorre corso Marco Polo a Paternò nel tardo pomeriggio del primo ottobre 2025. Svolta in via Angelo Musco e si ferma. Da quel momento cinque uomini convergono verso un'officina meccanica. Uno tiene in mano una pistola, un altro nasconde un bastone dietro la schiena. Le telecamere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Spedizione punitiva contro un 17enne, arrestato l’ex boss del clan Genovese
Leggi anche: Spedizione punitiva contro migranti: denunciate sei persone
Il film della spedizione punitiva del clan Assinnata contro Alberto Forte: Sparategli in faccia!.
Torino, fa pestare un minorenne: torna in galera Moscatiello - Da pentito e collaboratore di giustizia a detenuto per essere il mandante di una spedizione punitiva nei confronti di un 17enne. ilmattino.it
La Prealpina. . Al MIV Multisala Impero di #Varese la proiezione del film "Karakorum 2" sulla spedizione degli alpinisti Tommaso Sebastiano Lamantia e Matteo Sella Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/il-k2-sul-grande-schermo-grande-emozione - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.