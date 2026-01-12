Il fantasy continua a riscuotere successo su Italia 1, contribuendo a migliorare il posizionamento della rete. Nella rubrica Tele...raccomando di Klaus Davi, si evidenzia come la programmazione di venerdì, con film come Harry Potter e il principe mezzosangue, offra intrattenimento mirato a un pubblico giovane e variegato, confermando l’importanza di questa tipologia di contenuti per l’audience della rete.

Vi proproniamo Tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Harry Potter e il principe mezzosangue Italia 1) Venerdì ottimo posizionamento per la serata alternativa di Italia 1 con due film rivolti a pubblici lievemente diversi ma sempre giovani. In prime time Harry Potter e il principe mezzosangue del 2009, sesto capitolo della saga del maghetto di Hogwarts, visto da 1,2 milioni di teste col 7.2% di share medio e picchi del 9% nel finale in cui Piton uccide Silente e Harry si prepara allo scontro decisivo con Voldemort che avverrà nei due episodi successivi. A seguire Hunger Games-La ragazza di fuoco del 2013, seconda parte del franchise tratto dai romanzi di Suzanne Collins: oltre il 10% di share dall’una alle due di notte per vedere la protagonista Katniss affrontare ancora i “Giochi” in cui di 24 ragazzi ne resterà solo uno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il fantasy fa bene allo share di Italia 1

Leggi anche: Ballando con le Stelle sfiora il 32% di share. Bene il Concerto alla Camera

Leggi anche: La clinica del pus fa il pieno di share

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il fantasy fa bene allo share di Italia 1 | .it; Pablo Trincia: Racconto a teatro gli errori dei magistrati | .it.

La confessione notturna di Bar?? Bakta?: la verità su Ya?mur Yüksel

“Le vite di ieri cronache delle anime e del caos” Ci si chiede talvolta “si può aver nostalgia di un passato che non si è vissuto” L'opera fantasy risponde bene a questa domanda, scoprendo i collegamenti nascosti che la nostra anima avverte con vicende - facebook.com facebook