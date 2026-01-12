Il duo comico conquista tutti dal 2012 | Marta e Gianluca sono compagni solo sul set?

Dal 2010, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis collaborano come colleghi nel mondo dello spettacolo. Conosciuti come duo comico dal 2012, il loro rapporto professionale ha suscitato curiosità sulla natura del loro legame personale. Insieme, hanno saputo conquistare il pubblico con le loro performance, mantenendo un rapporto di collaborazione stabile e discreto, senza confermare o smentire eventuali aspetti privati.

Sono colleghi di lavoro dal 2010 e tutti si chiedono se siano anche fidanzati: Marta e Gianluca, il duo comico formato da Gianluca De Angelis e Marta Zoboli, nasce come trio nel 2010. Con i due infatti c’era anche Gianmarco Pozzoli, già attivi con Zoboli come duo da oltre dieci anni. Dopo che nel 2012 Pozzoli ha lasciato il gruppo, De Angelis e Zoboli si presentano con il nome attuale. Chi sono Marta e Gianluca, il duo comico che ha conquistato Zelig. Il duo ha iniziato con Zelig quando, nel 2012, Gianmarco Pozzoli non compare già più insieme al gruppo. Inoltre, hanno partecipato a Sanremo 2016 in tutte le serate, interpretando i coniugi Salamoia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

