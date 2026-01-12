Il dilemma del Venezuela tra l’apertura a Trump e il futuro del petrolio

Il Venezuela si trova in un momento di profonda incertezza politica e strategica, a seguito dell’operazione statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Questa situazione pone questioni importanti sul futuro del petrolio venezuelano e sulle relazioni internazionali del Paese. Analizzare le dinamiche in atto è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni di una delle nazioni più ricche di risorse del continente sudamericano.

Sono settimane convulse per il Venezuela segnato il 3 gennaio scorso dalla cattura di Nicolas Maduro ad opera delle forze statunitensi nel blitz che ha coinvolto la capitale Caracas e altre località del Paese. La presidente ad interim Delcy Rodriguez sta cercando di gestire lo scenario che vede Donald Trump e l'amministrazione Usa rivendicare un futuro controllo sul Paese caraibico, prendendo atto del fatto che la pressione militare americana, l'atto di forza del 3 gennaio e la criticità della situazione di Caracas prospettano inevitabilmente un cambio di passo.

