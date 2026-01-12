Il desiderio di lasciar volare e di trattenere ancora un po’
Il desiderio di lasciar volare i propri figli e, allo stesso tempo, di proteggerli ancora un po’ è una sensazione comune a molte mamme. La strada rappresenta più di un semplice percorso: è il luogo in cui si affidano le proprie figlie al mondo, tra le sfide della quotidianità e le speranze future. Un equilibrio delicato tra libertà e cura, che ogni genitore vive con attenzione e amore.
La strada non è mai solo un posto. Per me, mamma di due figlie è dove le affido al mondo. Alla fretta degli altri. Alle distrazioni. Ai troppi “tanto cosa vuoi che succeda”. E intanto mi interrogo: che esempio sto dando? Se dico “non correre” ma poi attraverso fuori dalle strisce, che madre sono? Se ripeto “il cellulare non si tocca alla guida”, ma poi rispondo a un messaggio al semaforo? Educare alla sicurezza comincia da me. Dalla coerenza dei miei passi. Dal rispetto dei miei gesti. Anche quando nessuno guarda. Soprattutto allora. Vorrei dire a chi guida: rallenta. Anche se fossi in ritardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
