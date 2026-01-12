Il desiderio di lasciar volare e di trattenere ancora un po’

Il desiderio di lasciar volare i propri figli e, allo stesso tempo, di proteggerli ancora un po’ è una sensazione comune a molte mamme. La strada rappresenta più di un semplice percorso: è il luogo in cui si affidano le proprie figlie al mondo, tra le sfide della quotidianità e le speranze future. Un equilibrio delicato tra libertà e cura, che ogni genitore vive con attenzione e amore.

