Il deputato Testa incontra il nuovo prefetto Carnevale | Affrontate le principali criticità della città

Da ilpescara.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato Guerino Testa ha incontrato il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. Durante l'incontro, sono state discusse le principali criticità della città e le strategie per affrontarle. L'iniziativa rientra in un dialogo istituzionale volto a promuovere la collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle problematiche territoriali e rafforzare la sicurezza pubblica.

Incontro istituzionale tra il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, e il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale.«Ho svolto, questa mattina (lunedì 12 gennaio, ndr), un incontro istituzionale con il prefetto della provincia di Pescara, Luigi Carnevale, figura di grande esperienza e. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

