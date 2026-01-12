Il cup amplia i servizi | dal 12 gennaio attivo il ritiro referti
Il Comune di Marciano della Chiana informa che, a partire dal 12 gennaio, il CUP amplia i propri servizi con l’attivazione del servizio di ritiro referti. Questa novità mira a migliorare l’efficienza e la comodità per i cittadini, consentendo di ottenere i referti medici in modo più rapido e semplice. L’amministrazione comunale invita gli utenti a usufruire di questa nuova possibilità, che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi pubblici offerti dal CUP.
L’amministrazione comunale del Comune di Marciano della Chiana comunica il potenziamento dei servizi offerti dal cup.A partire da lunedì 12 gennaio sarà infatti attivo anche il servizio di ritiro referti, che si affiancherà a quelli già presenti: prenotazioni sanitarie, stampe e inserimento delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Il Cup di Marciano amplia i servizi: dal 12 gennaio attivo il ritiro referti
Leggi anche: Cup Asp Catania: dal 12 gennaio nuove fasce orarie per prenotazioni e visite
Il Cup di Marciano amplia i servizi: dal 12 gennaio attivo il ritiro referti - Arezzo, 12 gennaio 2026 – L’Amministrazione Comunale del Comune di Marciano della Chiana comunica un importante potenziamento dei servizi offerti dal CUP di Marciano della Chiana. lanazione.it
La Camera di commercio amplia i suoi servizi digitali con il lancio di Lucy, assistente digitale del Registro Imprese. Lucy può darti informazioni utili sulle pratiche relative all’iscrizione degli amministratori delle società di capitali e alla comunicazione della - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.