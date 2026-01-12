Il consiglio comunale di Firenze ha ricevuto una delegazione di dissidenti iraniani

Il consiglio comunale di Firenze ha accolto una delegazione di dissidenti iraniani, interrompendo temporaneamente i lavori in deroga alle decisioni della conferenza dei capigruppo. La visita rappresenta un gesto di attenzione e sostegno nei confronti di chi si oppone alle restrizioni del regime iraniano, sottolineando l’impegno della città nel promuovere il dialogo e la solidarietà internazionale.

"Si è trattato di un gesto di attenzione. Derogando dunque a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo per i lavori odierni, è stato deciso di ospitare la delegazione interrompendo la seduta. Rimane l'impegno a proseguire l'ascolto da parte del consiglio comunale, così come fatto sempre.

