Il Consiglio approva la mozione sul risanamento della Terra dei Fuochi
Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato una mozione, proposta da Danilo Talento di Sinistra Italiana-Avs, riguardante le misure di mitigazione e risanamento della Terra dei Fuochi, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025. La delibera mira a definire azioni concrete per affrontare le problematiche ambientali e sanitarie legate a questa area.
