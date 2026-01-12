Il Consiglio approva la mozione sul risanamento della Terra dei Fuochi

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato una mozione, proposta da Danilo Talento di Sinistra Italiana-Avs, riguardante le misure di mitigazione e risanamento della Terra dei Fuochi, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025. La delibera mira a definire azioni concrete per affrontare le problematiche ambientali e sanitarie legate a questa area.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato la mozione, a firma del consigliere comunale di Sinistra Italiana-Avs Danilo Talento, sulle azioni di mitigazione e risanamento a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025 sulla Terra dei. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

