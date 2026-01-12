Il Consiglio approva la mozione sul risanamento della Terra dei Fuochi

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato una mozione, proposta da Danilo Talento di Sinistra Italiana-Avs, riguardante le misure di mitigazione e risanamento della Terra dei Fuochi, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025. La delibera mira a definire azioni concrete per affrontare le problematiche ambientali e sanitarie legate a questa area.

Il consiglio comunale di Cavezzo approva una mozione sul contrasto alle frodi informatiche Presentata dal gruppo consiliare Crescere Cavezzo per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi informatiche e la promozione di campagne di sensibilizzazi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.