Il colore che ha reso Pamela Anderson una femme fatale è tornato, ma lei stessa ha evoluto la sua immagine. La sua presenza ai Golden Globe 2026 testimonia una nuova consapevolezza e un percorso di crescita personale, lontano dagli stereotipi del passato. Un cambiamento che riflette una maturità autentica, mantenendo intatta la sua eleganza e il suo impatto.

L ’apparizione di Pamela Anderson ai Golden Globe 2026 ha confermato come la sua nuova era non sia una fase passeggera. Per la star di Baywatch si tratta di una precisa dichiarazione d’intenti. Sul tappeto rosso del Beverly Hilton, l’attrice ha dimostrato che la vera eleganza risiede nella sottrazione, presentandosi come una regina della consapevolezza che non ha più bisogno di maschere. Ma ha fatto una scelta precisa: quella di recuperare il suo iconico biondo platino. Golden Globes 2026, i beauty look. guarda le foto Il ritorno al biondo platino di Pamela Anderson. Il 2025 è stato l’anno delle sperimentazioni cromatiche, che l’hanno vista sfoggiare un bob rosso e calde tonalità biondo fragola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il colore da femme fatale che l'ha resa famosa è tornato. Ma oggi la diva di "Baywatch" vive una consapevolezza totalmente diversa

