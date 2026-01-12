Il cinema torna a scuola con i Progetti ABC | al via il 2026

Il progetto Cinema, Storia & Società torna nel 2026 con l'iniziativa Progetti ABC. La prima proiezione si terrà mercoledì 14 gennaio alle ore 9:30 presso il Cinema Adriano di Roma, segnando la ripresa di un percorso dedicato alla promozione della cultura cinematografica nelle scuole. Un'occasione per studenti e docenti di approfondire temi storici e sociali attraverso il cinema.

Cosa: Ripartenza del progetto Cinema, Storia & Società con la proiezione del film Fuori.. Dove e Quando: Cinema Adriano di Roma, mercoledì 14 gennaio 2026, ore 9:30.. Perché: Un’occasione unica per gli studenti di confrontarsi con il regista Mario Martone e il cast su temi di rinascita e memoria.. Il cinema non è solo intrattenimento, ma un potente strumento di lettura del mondo, uno specchio capace di riflettere le contraddizioni della società contemporanea e le memorie del passato. Con questo spirito ripartono, dal prossimo 14 gennaio 2026, gli appuntamenti di Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC interamente dedicata al linguaggio audiovisivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

