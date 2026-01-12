Il Chieti rinasce | rimonta spettacolare sul Sora e ritorno alla vittoria

Il Chieti torna alla vittoria dopo tre mesi, grazie a una rimonta nel secondo tempo contro il Sora. Con un risultato di 3-2, i neroverdi riescono a ribaltare lo svantaggio iniziale e a conquistare tre punti importanti. La partita segna un passo fondamentale nel percorso della squadra, che mostra segnali di ripresa e fiducia per le prossime sfide.

Dopo tre mesi di silenzio, il Chieti torna a far festa. E lo fa nel modo più emozionante possibile: sotto di due gol alla fine del primo tempo, i neroverdi ribaltano tutto nella ripresa e battono 3-2 il Sora in una gara che sa di svolta.All’Angelini si è vista una partita dai due volti. Il primo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

