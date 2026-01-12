il cast di adolescence ai golden globe 2026 ha fatto faville e la differenza

Durante i Golden Globe 2026, la miniserie Netflix Adolescence ha ricevuto quattro premi, riconoscendo il suo successo come una delle migliori produzioni britanniche del 2025. La serie si distingue per aver rappresentato in modo autentico e accurato le tematiche contemporanee degli ultimi anni, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di produzioni di qualità capaci di riflettere il nostro tempo.

La miniserie di Netflix Adolescence, capace di cogliere lo Zeitgeist degli ultimi anni, si è aggiudicata quattro premi nella notte dei Golden Globe 2026, consolidando il suo status di migliore serie britannica del 2025 (se non addirittura la migliore in assoluto). Quando è arrivata nel marzo dello scorso anno, ha colto nel segno affrontando uno dei grandi temi del nostro tempo: la mascolinità in crisi e il modo in cui la manosfera sta inquinando le menti di ragazzini e giovani uomini di tutto il mondo. Questo, unito al fatto che il suo formato in piano sequenza ne ha fatto un'opera di ingegneria, l'ha catapultata da successo dello streaming a spettacolo che ha generato più conversazione degli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

