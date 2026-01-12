Il caso della Polstrada di Bagno di Romagna | Sede sotto sfratto mancata indennità e carenza di personale
Il sindacato Siulp di Forlì-Cesena ha segnalato le difficili condizioni operative della Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna, evidenziando una sede sotto sfratto, la mancanza di indennità e una carenza di personale. Questi problemi incidono sulla capacità di intervento e sulla qualità dei servizi offerti, sollevando preoccupazioni sulla tutela del personale e sulla sicurezza stradale nella zona.
Il sindacato di Polizia Siulp di Forlì-Cesena in una nota diffus “evidenzia pubblicamente le insostenibili condizioni operative in cui versa il personale della Sottosezione Polizia stradale di Bagno di Romagna”. Viene messo in risalto che “nonostante l’impegno profuso h24 sulla superstrada E45. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Stato di agitazione al San Pio di Benevento: sotto accusa i trasferimenti ‘bizzarri’ e la carenza di personale
Leggi anche: Ministero della Difesa: confermato il diritto all’indennità di trasferimento per il personale militare al rientro dall’estero
Polizia stradale, il Siulp: Mancato pagamento delle indennità autostradali da 18 mesi.
Polstrada salva pastore tedesco sorda che si era persa - Si era allontanata da casa nei giorni scorsi ma il giorno di Ferragosto è stata ritrovata dagli agenti della Polstrada di Bologna nei pressi del piazzale del casello autostradale di Borgo Panigale. ansa.it
Asp di SR, tempi biblici per visita oculistica: 7 ottobre 2026 Carlentini - Antonio Giardinaro, Ispettore in quiescenza della Polstrada, ci ha autorizzato a mettere in evidenza il suo caso, perche' pur necesittando di una visita oculistica per patologia, dovrebbe chiu - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.