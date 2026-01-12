Il caso della Polstrada di Bagno di Romagna | Sede sotto sfratto mancata indennità e carenza di personale

Il sindacato Siulp di Forlì-Cesena ha segnalato le difficili condizioni operative della Sottosezione Polizia Stradale di Bagno di Romagna, evidenziando una sede sotto sfratto, la mancanza di indennità e una carenza di personale. Questi problemi incidono sulla capacità di intervento e sulla qualità dei servizi offerti, sollevando preoccupazioni sulla tutela del personale e sulla sicurezza stradale nella zona.

