Il carisma di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti sulla conduzione

Laura Pausini torna a Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti alla guida della 76ª edizione del festival. Dopo il suo debutto sul palco dell’Ariston, la cantante riprende il suo ruolo come conduttrice, confermando il suo legame con l’evento. L’annuncio è stato dato da Conti, segnando un ritorno importante per l’artista e un momento di interesse per gli appassionati del festival.

Un ritorno sul palco dell’Ariston che è stato di fatto il suo straordinario trampolino di lancio. Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1. La cantautrice presentare la kermesse canora più famosa per tutte e cinque le serate, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Pausini è stata tante volte protagonista del festival, dopo le memorabili partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

