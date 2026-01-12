Il carcere è quello che c’è in testa per questo la scuola e la cultura salvano i giovani dalle situazioni di grande degrado | così Luisa Ranieri su La Preside

Luisa Ranieri, nella serie “La Preside”, afferma che il carcere è prima di tutto uno stato mentale. Questa riflessione sottolinea l’importanza di scuola e cultura come strumenti di prevenzione e riscatto per i giovani, offrendo loro opportunità di crescita e evitando condizioni di degrado. Un messaggio che invita a considerare l’educazione come elemento chiave per il cambiamento e la riabilitazione sociale.

"Il carcere è quello che c'è nella testa". È una delle frasi pronunciate la Luisa Ranieri nella nuova serie "La Preside", prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction. In onda da lunedì 12 gennaio in prima serata su Rai Uno per quattro appuntamenti. È una storia liberamente ispirata alla figura di Eugenia Carfora, preside di Caivano divenuta simbolo di coraggio, determinazione e impegno civile, raccontando il percorso umano e professionale di una donna che sceglie di restare, di lottare e di credere nella scuola come presidio fondamentale di legalità e futuro. A interpretare la preside è Luisa Ranieri, che ha conosciuto personalmente Carfora dopo aver visto il documentario di Domenico Iannacone.

