Il Cantico Tour | viaggio musicale con Angelo Branduardi al Cilea

Il Cantico Tour di Angelo Branduardi farà tappa al Teatro Cilea di Reggio Calabria il 16 gennaio alle ore 21. In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, il cantautore riproporrà i brani più significativi di questo viaggio musicale, offrendo al pubblico un’esperienza intima e riflessiva. Un’occasione per riscoprire un patrimonio musicale e culturale attraverso l’interpretazione di uno dei più autorevoli interpreti italiani.

