Il calcio al pallone le urla all’arbitro il faccia a faccia col quarto uomo e poi vergognatevi | quante giornate di squalifica rischia Conte

Durante la partita tra Inter e Napoli, all’71° minuto, l’arbitro Doveri assegna un calcio di rigore all’Inter per un fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, poi trasformato da Calhanoglu. Dopo l’assegnazione, Conte si lascia andare a proteste e urla all’arbitro e al quarto uomo, culminando con un’espressione di disapprovazione. Questa scena solleva il tema delle possibili sanzioni disciplinari che l’allenatore potrebbe affrontare, tra squalifiche e

Minuto 71 di Inter-Napoli: l’arbitro Doveri assegna un calcio di rigore all’Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan ( poi realizzato da Calhanoglu ) dopo averlo rivisto al Var e Conte esplode. Il tecnico leccese comincia lo show personale: calcio a un pallone, faccia a faccia con il quarto uomo, urla all’arbitro e poi una serie di cinque “ vergognatevi ” consecutivi (con in mezzo un ‘pezzi di mer*a’) ripresi dalle telecamere. Cartellino rosso inevitabile. Adesso c’è curiosità e attesa per capire quante giornate di squalifica riceverà il tecnico del Napoli. Una reazione spropositata, considerando anche che il Var fa bene a richiamare l’arbitro visto il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

