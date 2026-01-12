Il bilancio 2025 dei Forestali Multe decuplicate in un anno Nei guai soprattutto imprese
Il bilancio 2025 dei Forestali in provincia di Brescia evidenzia un aumento significativo delle multe, decuplicate rispetto all’anno precedente. Le sanzioni amministrative hanno coinvolto principalmente le imprese, sottolineando l’intensificarsi dei controlli e delle misure di tutela ambientale. Questo incremento riflette un’attenzione crescente verso il rispetto delle normative, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale e garantire una gestione più responsabile delle attività economiche sul territorio.
Sanzioni amministrative decuplicate rispetto al 2024. È il dato più eclatante che balza all'occhio nel bilancio delle attività dei Forestali in provincia di Brescia nel corso dell'anno che si è appena concluso. Un anno che ha visto moltiplicarsi le operazioni nel settore delle cave, della gestione dei rifiuti e dei vincoli idrogeologici. Qualche numero. La capillare conoscenza del territorio da parte dei diciotti Nuclei operativi nel Bresciano e la costante collaborazione con i colleghi dell'Arma territoriale è sfociata nell'esecuzione di oltre diecimila controlli. In oltre mille casi, considerando illeciti penali e amministrativi, i militari ci avevano visto giusto e hanno poi trovato conferma dei sospetti iniziali, riscontrando violazioni che minacciavano l'ecosistema.
