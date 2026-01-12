Il 2026 della Libertas inizia con una sconfitta | la forte Osgb Campagnola espugna il Villa Romiti
Il 2026 della Libertas inizia con una sconfitta casalinga contro Osgb Campagnola, che si impone con un punteggio di 3-0. La partita, disputata al Villa Romiti, ha visto la squadra ospite dominare l’incontro, mantenendo il controllo dall’inizio alla fine. Un avvio difficile per la formazione locale, che ora dovrà lavorare per migliorare e affrontare le prossime sfide del campionato.
Inizia con una sconfitta il 2026 della Life365.eu che, tra le mura amiche, cade senza appello contro la forte Osgb Campagnola: 3-0 (17-25; 16-25; 20-25) il finale di una gara sempre comandata dalla formazione emiliana. Nel primo set, le forlivesi sembrano partire bene e restano a contatto fino al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La Life365.eu riparte da una difficile sfida: al Villa Romiti c'è Campagnola Emilia
Leggi anche: Basket, Cesena espugna il Romiti e batte Forlì
Libertas, il ritorno alla vittoria dopo due ko: sconfitta Avellino al PalaModi’, che tandem Tiby Woodson; Basket - Serie DR1» maschile. Libertas sconfitta a Campiglia; Serie D, girone D. Piacenza, sconfitta di misura contro il Desenzano; Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket, l'analisi di Di Carlo (Guarda il video).
Libertas, il ritorno alla vittoria dopo due ko: sconfitta Avellino al PalaModi’, che tandem Tiby Woodson - Nell’ultimo quarto, gli amaranto salgono fino al +14 ma poi improvvisamente si bloccano, con gli irpini che tornano a - msn.com
Il 2026 della Libertas inizia al Modigliani contro Avellino - Gli Irpini sono squadra costruita con malcelate ambizioni di primato ... livornopress.it
FUTUROSA U14 Pol. Libertas Acli - Futurosa Trieste 30-79 (6-24; 14-34; 18-59) Le #F iniziano il nuovo anno con una vittoria in trasferta contro le Bull Dogs di San Daniele. Le rosanero già nel primo quarto prendono il largo e sono particolarmente brave a ri - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.