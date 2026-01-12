Il 16 gennaio alle Murate di Firenze si terrà la presentazione del libro

Firenze, 12 gennaio 2026 – Il 16 gennaio, al Caffè letterario Le Murate a Firenze, con inizio alle ore 17.30, si svolgerà la presentazione del libro 'Sei il mio melograno' di Eva Gebhardt (ed. Ensemble). Parteciperanno la psicologa e psicoterapeuta Marusca Crognale, l'attrice e scrittrice Georgia Leggio e ovviamente l'autrice Eva Gebhardt. A moderare sarà la gioranlista Amarilda Dhrami. Come il melograno evocato dal titolo, si legge in una nota, “anche questi versi si offrono a una lettura lenta, “chicco dopo chicco”. Scritta in italiano da un’autrice di lingua materna tedesca, la poesia di Gebhardt abita una soglia delicata tra le lingue e i sensi, restituendo l’intimità di una storia d’amore senza mai esporla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 16 gennaio alle Murate la presentazione del libro 'Sei il mio melograno'

Tessiture Urbane.

