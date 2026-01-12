Il 16 gennaio alle Murate la presentazione del libro ' Sei il mio melograno'
Il 16 gennaio alle Murate di Firenze si terrà la presentazione del libro
Firenze, 12 gennaio 2026 – Il 16 gennaio, al Caffè letterario Le Murate a Firenze, con inizio alle ore 17.30, si svolgerà la presentazione del libro 'Sei il mio melograno' di Eva Gebhardt (ed. Ensemble). Parteciperanno la psicologa e psicoterapeuta Marusca Crognale, l'attrice e scrittrice Georgia Leggio e ovviamente l'autrice Eva Gebhardt. A moderare sarà la gioranlista Amarilda Dhrami. Come il melograno evocato dal titolo, si legge in una nota, “anche questi versi si offrono a una lettura lenta, “chicco dopo chicco”. Scritta in italiano da un’autrice di lingua materna tedesca, la poesia di Gebhardt abita una soglia delicata tra le lingue e i sensi, restituendo l’intimità di una storia d’amore senza mai esporla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Al MAD Murate Art District la presentazione del libro sul cambiamento climatico dei fotografi Edoardo Delille e Giulia Piermartiri
Leggi anche: La presentazione del libro “Il mare alle spalle” di Laura Lodico: l'appuntamento al Pickwick
Tessiture Urbane.
Il 16 gennaio alle Murate la presentazione del libro 'Sei il mio melograno' - Firenze, 12 gennaio 2026 – Il 16 gennaio, al Caffè letterario Le Murate a Firenze, con inizio alle ore 17. lanazione.it
Se hai tra i 18 e i 29 anni, questo è l’appuntamento che fa per te! Venerdì 16 gennaio alle 17.30 il MAD Murate Art District apre le porte a Tessiture urbane, un evento speciale dedicato a tutti gli under 30. Protagonista della serata è la mostra Cultura (im) - facebook.com facebook
IMPRUNETA - “Terra Murata”, tra storia e spiritualità al Loggiato del Pellegrino di Impruneta. Un percorso dedicato all'identità storica e religiosa di Procida, con opere di Maria Grazia Dainelli e Carlo Midollini: inaugurazione sabato 17 gennaio alle 16. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.