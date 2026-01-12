Il 13 gennaio esce in Italia The Pitt 2 e sarà un’esclusiva HBO Max Ecco quanto costa la nuova piattaforma

Il 13 gennaio arriva in Italia The Pitt 2, un nuovo medical drama esclusivo di HBO Max. La serie, acclamata da pubblico e critica, ha già vinto due Golden Globe, tra cui quello per la Migliore serie drammatica e per il miglior attore, Noah Wyle. Di seguito, tutte le informazioni sul costo e le modalità di accesso alla piattaforma HBO Max.

The Pitt, nuovo medical drama che ha messo d’accordo pubblico e critica, si è portato a casa due Golden Globe molto importanti: quello per la Migliore serie drammatica e quello per il Miglior attore in una serie drammatica, andato a Noah Wyle. E adesso arriva la seconda stagione. I Golden Globe sono solo gli ultimi premi raccolti dalla serie che sta rapidamente raccogliendo l’eredità di cult come E.R. o Grey’s Anatomy. La prima stagione infatti ha già vinto cinque Emmy, tre Critics’ Choice Awards, quattro Television Critics Association Awards, un Gotham Awards e tre Astra TV Awards. Nonché, molto importante per la salute di una serie tv, ottime recensioni sulle piattaforme Rotten Tomatoes e Metacritic. 🔗 Leggi su Open.online

