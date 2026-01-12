IeFP la formazione professionale che prepara all’inserimento nel mondo del lavoro

L'IeFP, o Istruzione e Formazione Professionale, rappresenta un percorso di studi post-licenza media che mira a preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. Questa formazione, mirata e qualificante, offre competenze pratiche e teoriche utili per affrontare le esigenze del mercato occupazionale. Scegliere l’IeFP significa investire nel proprio futuro professionale, favorendo un inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro.

Lezioni in aula, laboratori pratici e stage formativi: due scuole triennali per ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile - Terminate le scuole medie, ogni anno migliaia di studenti si trovano davanti a un momento cruciale, da cui dipenderà il loro futuro professionale. firenzetoday.it

Percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale - I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si caratterizzano come percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo ... regione.lazio.it

ISCRIZIONI I e II CICLO DI ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) Dal 13 gennaio al 14 febbraio si potrà presentare la domanda per il I e il II ciclo di istruzione, per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e per le scuole pari facebook

