Identificato il proprietario del gruppo Facebook Mia Moglie | era un uomo di settant’anni ed è morto a marzo

Il 10 gennaio, la polizia postale ha eseguito nuove perquisizioni nell’ambito delle indagini sul gruppo Facebook “Mia Moglie”. È stato identificato il proprietario del gruppo, un uomo di settant’anni deceduto a marzo. Queste attività fanno parte di un intervento volto a chiarire eventuali illeciti legati alla gestione del gruppo e alle sue attività online.

Il 10 gennaio la polizia postale ha effettuato nuove perquisizioni nell'ambito dell'indagine riguardo al gruppo Facebook "Mia Moglie". Centinaia di uomini condividevano nella pagina scatti a sfondo sessuale -non consensuali- delle proprie partner. Le fotografie, che ritraevano le donne in intimo o completamente nude, erano quasi sempre a accompagnate da decine di commenti e "valutazioni" sul loro aspetto. Dopo mesi, gli agenti sono riusciti a risalire al gestore formale della pagina. Si tratta di un uomo di settant'anni che viveva a Lecce, e che è deceduto il 30 marzo 2025. Come è emerso dalle indagini, nonostante la sua morte, qualcuno avrebbe continuato a utilizzare il suo account.

