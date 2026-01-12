Iceberg grande come Roma è diventato blu e sta per disintegrarsi | cosa sta succedendo

Un vasto iceberg, grande come Roma, sta cambiando colore e forma. Le immagini satellitari mostrano l’iceberg A23a, che si presenta ora di un intenso colore blu e si avvicina alla disgregazione. Questi segnali indicano un processo di trasformazione legato alle variazioni climatiche. Analizzare questi cambiamenti è fondamentale per comprendere meglio l’impatto dei mutamenti ambientali sui ghiacciai e sulle riserve di acqua dolce del pianeta.

Nelle ultime immagini riprese dallo spazio l'enorme iceberg A23a risulta di un affascinante colore blu. Il colosso di ghiaccio, sganciatosi dall'Antartide nel lontano 1986 e oggi grande quanto Roma, sta perdendo pezzi e si sta avviando verso il "cimitero degli iceberg". Presto la sua lunghissima avventura finirà nell'Oceano Atlantico.

L’iceberg A23a si sta muovendo (di nuovo). È più grande del Rhode Island - La massa ghiacciata denominata A23a è alla deriva, nell'Oceano Australe. quotidiano.net

L’iceberg più grande del mondo è finito in un loop - 23A, è finito in una sorta di vortice: sta girando lentamente su se stesso, intrappolato in una corrente che si è formata tra esso ... ilpost.it

Si tinge di blu uno dei più grandi iceberg al mondo. Secondo gli esperti potrebbe disintegrarsi entro pochi giorni o settimane #ANSA x.com

