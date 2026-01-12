ICE Out ai Golden Globes 2026 | il messaggio politico nascosto nelle spille indossate dalle star

Durante i Golden Globes 2026, svoltisi l’11 gennaio a Los Angeles, le star hanno indossato spille con messaggi nascosti, sottolineando come anche eventi di entertainment possano essere veicolo di temi politici. L’evento ha confermato la presenza di un dialogo tra cultura e impegno civico, riflettendo l’importanza di utilizzare piattaforme pubbliche per comunicare questioni di rilievo sociale.

La cerimonia dei Golden Globes 2026, tenutasi l’11 gennaio 2026 a Los Angeles, ha riportato la politica al centro della scena hollywoodiana. Sul red carpet, alcune delle star più riconoscibili del cinema e della televisione statunitense hanno scelto di indossare spille bianche e nere con messaggi espliciti contro l’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. Un gesto semplice ma fortemente simbolico, pensato per trasformare un evento glamour in un momento di riflessione pubblica. ariana grande wears a “ICE OUT” pin at the golden globes pic.twitter.comI22HMeQAih — Ariana Grande Today (@ArianaToday) January 12, 2026 Le spille con le scritte “BE GOOD” e “ICE OUT” sono apparse sugli abiti di Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne e Jean Smart già prima della cerimonia, mentre altre celebrità, come Ariana Grande, le hanno indossate una volta entrate nella sala. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

