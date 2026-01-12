Iannone dimentica Elodie | weekend segreto con Rocío Muñoz Morales in un hotel a 5 stelle FOTO

Recenti fotografie pubblicate dal settimanale Chi mostrano Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme all’esterno di un hotel a 5 stelle in Franciacorta. L’incontro, avvenuto durante un weekend, ha attirato l’attenzione per la natura inattesa della coppia. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di cronaca rosa, anche se i protagonisti non hanno ancora commentato pubblicamente.

Il nuovo scoop sentimentale arriva dalle pagine del settimanale Chi, che ha immortalato una coppia del tutto inaspettata: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati paparazzati insieme all'uscita dell'esclusivo relais di lusso a 5 stelle L'Albereta, situato in Franciacorta. Le immagini pubblicate dalla rivista diretta da Signorini mostrano il pilota e l'attrice spagnola mentre camminano fianco a fianco. Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales paparazzati insieme pic.twitter.comijsBLjRtRW — precipitevolissimevolmente (@saures788) January 12, 2026 La paparazzata di Chi assume contorni ancora più interessanti considerando le situazioni sentimentali dei due protagonisti.

