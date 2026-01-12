I vandali colpiscono sul lungomare Fontana di Ragnola riempita di schiuma

Nella serata di sabato, nonostante la presenza delle forze dell’ordine lungo il lungomare, alcuni vandali hanno riempito di schiuma la fontana di Ragnola. L’episodio si è svolto in un contesto di relativa tranquillità, con le autorità impegnate a presidiare i punti più sensibili della città. La situazione si è svolta senza ulteriori disordini, confermando un quadro di controllo e sicurezza.

Nella fredda 3serata di sabato, con le forze dell'ordine impegnate a presidiare i punti nevralgici della città, tutto è filato liscio. Nessun momento critico nei locali della riviera e per le vie del centro, ma lo scemo del villaggio in giro c'è sempre e qualcosa deve per forza combinare. Lontano dei riflettori, sul lungomare sud di San Benedetto qualcuno ha versato nella vasca della fontana accanto alla foce del torrente Ragnola, un prodotto che ha creato un'abbondante schiuma che nel corso della giornata si è parzialmente attenuata. Trattandosi di acqua con riciclo a circolo chiuso la produzione di schiuma, a ogni modo, è rimasta seppur con minore spessore.

