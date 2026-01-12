In Inghilterra, nel 1925, durante una festa in una casa di campagna, un semplice scherzo si trasforma in un evento drammatico con conseguenze fatali. I sette quadranti di Agatha Christie offrono un’introduzione alla suspense e alla narrazione intricata tipica dell’autrice, ambientata in un contesto di eleganza e mistero, dove ogni dettaglio può rivelarsi fondamentale per scoprire la verità.

Inghilterra, 1925. In occasione di una sontuosa festa presso una casa di campagna, uno scherzo sembra avere conseguenze terribili e mortali. Toccherà alla più improbabile detective, la vivace e curiosa Lady Eileen "Bundle" Brent, svelare un agghiacciante complotto che cambierà la sua vita e. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: I Sette Quadranti di Agatha Christie: Cast e trama della nuova serie Netflix su Agatha Christie in arrivo la settimana prossima

Leggi anche: I sette quadranti di Agatha Christie: un nuovo giallo su Netflix, trama e quando esce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I Sette Quadranti di Agatha Christie: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix; I sette quadranti di Agatha Christie: il trailer della serie in arrivo su Netflix; I sette quadranti di Agatha Christie, il trailer della nuova serie tv; “I sette quadranti di Agatha Christie”, una nuova miniserie su Netflix.

I Sette Quadranti di Agatha Christie: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix - Arriva il 15 gennaio su Netflix I sette quadranti di Agatha Christie, nuova miniserie gialla con Helena Bonham Carter e Martin Freeman nel cast: ecco il trailer ufficiale italiano e tutte le anticipaz ... comingsoon.it