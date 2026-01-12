I rimbalzi in attacco stanno diventando una componente sempre più importante nelle strategie NBA moderne. Grazie all’utilizzo delle analytics, gli staff tecnici analizzano con attenzione i dati per ottimizzare le scelte in campo. Questo approccio permette di pianificare meglio le azioni e aumentare le possibilità di successo, evidenziando come l’analisi dei numeri stia influenzando in modo crescente il gioco nel massimo campionato di pallacanestro.

Nella NBA moderna a dominare sono le analytics. Gli staff prima di una partita calcolano con precisione certosina la matematica intorno a cui costruire il piano partita. A contare non sono tanto i punti, ma quanto i punti per possesso, fatti e concessi. Se una squadra riesce a segnare i propri tiri con grande efficienza, può anche permettersi di avere meno possessi della media, se invece non ci riesce, dovrà trovare un modo per aumentare il numero dei propri tiri, per equilibrare le cose. Allo stesso modo, in difesa, chi riesce a rendere difficili i tiri degli avversari, non avrà bisogno di ingegnarsi per trovare un modo di ridurne le conclusioni, mentre al contrario dovrà trovare una soluzione per diminuire i tiri concessi agli avversari. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I rimbalzi in attacco sono la nuova moda in NBA

Leggi anche: Le pagelle. Camara fa la differenza in attacco. Ogden ci mette energia: 13 rimbalzi

Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Valencia 18-24, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: rimbalzi e attacco premiano gli spagnoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

NutriBullet Treviso, coach Nicola: Palle perse e rimbalzi in attacco hanno deciso la partita; Il Banco di Sardegna Sassari conquista la vittoria all'overtime contro la Germani Brescia per 93-86 con i decisivi Johnson e McGlynn; Trieste sciupa il match-point contro lo Szolnoki: tutto rinviato a gara-3; Cestistica “gelata” da Borgo Don Bosco.

Più compatta, solida e altruista: così la Dinamo ha cambiato passo - Sassari Più rimbalzi, più assist, maggiore coinvolgimento di tutti gli elementi del roster e tante responsabilità condivise. lanuovasardegna.it