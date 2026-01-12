I ragazzi di Rolando partono molto lenti

L’Invicta maschile di coach Rolando ha iniziato il 2026 con una sconfitta in trasferta contro Sestese, terminata 3-2. Nonostante un avvio lento, i grossetani sono riusciti a portarsi avanti 2-1, ma hanno ceduto negli ultimi due set. La partita, lunga e combattuta, ha evidenziato alcune difficoltà iniziali, ma offre spunti di riflessione per il proseguo del campionato.

VOLLEY Il 2026 dell'Invicta maschile di coach Rolando inizia con un solo punto. La dodicesima giornata del girone E di serie B maschile ha visto la sconfitta per 3-2 dei grossetani sul campo della Pallavolo Sestese: una partita infinita, con i grossetani che, avanti 2-1, hanno perso i due restanti set finali facendosi scappare dalle mani una vittoria importante. Sfida lunghissima, come dimostrano i punteggi dei set: 2125, 2523, 2527, 2519, 159, ma i ragazzi allenati da Fabrizio Rolando hanno poco da rimproverarsi, dopo avere lottato alla pari con la formazione di casa, quarta forza del girone. Per i biancorossi arriva un punto da non buttare via e prezioso per la classifica.

