I ragazzi di Heated Rivalry sono entrati nella serie A della moda ai Golden Globe 2026

Heated Rivalry, il giovane duo canadese noto per la fusione tra hockey e moda, ha recentemente debuttato nella serie A della moda ai Golden Globe 2026. Hudson Williams e Connor Storrie, figure emergenti e apprezzate nel panorama fashion, hanno partecipato a numerosi eventi promozionali, consolidando la loro presenza nel settore. Questo passaggio segna un importante passo avanti nella loro carriera, confermando il crescente interesse verso il loro stile e personalità.

Hudson Williams e Connor Storrie, gli irresistibilmente affascinanti astri nascenti del fenomeno canadese che unisce hockey e struggimento Heated Rivalry, nelle ultime settimane hanno stretto più mani e incrociato più gomiti agli eventi promozionali di quanti aspiranti hollywoodiani possano mai sognare. Nello stesso lasso di tempo hanno anche indossato, in rapida successione, abbastanza outfit firmati da far girare la testa a chiunque. 83rd Annual Golden Globes - Arrivals. Hudson Williams in Armani JC Olivera2026GGGetty Images 83rd Annual Golden Globes - Arrivals. Connor Storrie in Saint Laurent Gilbert Flores2026GGGetty Images Improvvisamente diventati i ragazzi più ambiti di Tinseltown, le star di Heated Rivalry hanno coronato queste settimane frenetiche partecipando domenica ai loro primissimi Golden Globe, dove hanno presentato il premio per la miglior attrice non protagonista in una serie TV.

Connor Storrie sfoggia due grandi orologi lanciando il guanto di sfida al suo coprotagonista in Heated Rivalry - Dopo aver interpretato il capitano di una squadra di hockey su ghiaccio nella serie queer del momento, Connor Storrie si è ritrovato coinvolto in un triangolo amoroso bollente con un orologio elegante ... gqitalia.it

Heated Rivalry, arriva anche in Italia la serie tv sulla storia di sesso e amore nel mondo dell’hockey: preparate i popcorn e mandate a letto i bambini! - Una passione segreta tra due capitani di squadre rivali di hockey su ghiaccio: la serie canadese che ha fatto +400% di abbonamenti ... ilfattoquotidiano.it

