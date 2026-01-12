I preti si sentono soli perché sono ridotti a erogatori di servizi

Gli studi e le testimonianze evidenziano una crescente solitudine tra i sacerdoti, spesso ridotti a semplici operatori di servizi. Secondo il teologo Antonio Staglianò, il ruolo dei preti è quello di essere testimoni del Mistero, ma la mancanza di questa dimensione spirituale può contribuire a problemi di depressione e stress. Un tema che invita a riflettere sull'importanza di un sostegno adeguato e di una rinnovata attenzione alla dimensione spirituale nella vita ecclesiastica.

Il teologo di punta del Vaticano Antonio Staglianò: «La loro natura è essere testimoni. Ma senza senso del Mistero salgono i casi di depressione e stress». Essendo un uomo, anche un sacerdote può sentirsi solo, come il giovane protagonista del romanzo del 1936 di Georges Bernanos, Diario di un curato di campagna, che, destinato in un piccolo villaggio francese, Ambricourt, deve affrontare la dura realtà delle cose e anche l'ostilità di alcuni suoi parrocchiani fino ad ammalarsi di cancro, abbracciando la sua mistica evangelica, «Tutto è grazia». Monsignor Antonio Staglianò, classe 1959, è presidente della Pontificia accademia di teologia, il teologo e filosofo di punta della Santa Sede.

