i presidenti che ispirano donald trump e cosa ci dicono sulle prossime mosse del tycoon

L’articolo analizza le figure presidenziali che hanno influenzato Donald Trump, offrendo spunti sulle sue future strategie politiche. In un contesto di politica estera più assertiva, si riflette sul passato delle leadership statunitensi e sulle lezioni che il tycoon potrebbe trarre dai suoi predecessori. Questo approfondimento permette di comprendere meglio le mosse di Trump e il loro possibile sviluppo.

Nei giorni in cui la politica estera muscolare di Donald Trump sembra raggiungere il suo punto massimo, almeno sino ad ora, tra gli esperti di storia degli Stati Uniti si riapre il dibattito su quale sia l'età dell'oro americana che l'attuale inquilino della Casa Bianca ha davvero in mente, e, di conseguenza, a quali tra i suoi predecessori il tycoon si sta ispirando. La discussione, solo in apparenza accademica ma con grandi risvolti concreti (ad esempio nell'anticipazione delle mosse di un leader mai così imprevedibile), è approdata sul Washington Post, il quale, partendo dallo slogan del movimento che ha portato alla vittoria il miliardario (Make America Great Again) si interroga su quando, per il businessman, l'America sia stata realmente grande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

