I miliardari che hanno investito in Groenlandia

Negli ultimi anni, alcuni miliardari hanno avviato investimenti significativi in Groenlandia, suscitando interesse e attenzione. Questi investimenti sono avvenuti in un contesto di crescente interesse strategico e risorse naturali dell’isola. La proposta del presidente Trump di ottenere il controllo della Groenlandia ha contribuito a mettere in evidenza l’importanza geopolitica e economica di questa regione, attirando l’interesse di investitori internazionali.

Diversi miliardari hanno investito in Groenlandia negli anni successivi alla proposta del presidente Trump di consentire agli Stati Uniti di prendere il controllo dell'isola. Ronald Lauder, che per primo propose l'idea a Trump durante il suo mandato iniziale, in seguito investì in diverse iniziative con sede in Groenlandia, tra cui un controverso progetto di acqua.

