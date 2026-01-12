I messaggi del sindaco Brugnaro e del governatore Stefani

I messaggi del sindaco Brugnaro e del governatore Stefani esprimono soddisfazione e sollievo per la recente liberazione di Trentini. Le dichiarazioni riflettono l’attenzione delle istituzioni locali verso questa importante notizia, sottolineando l’impegno condiviso per la sicurezza e il benessere della comunità. Un momento di riflessione e speranza per la regione, in un contesto di collaborazione e vicinanza tra i rappresentanti pubblici.

