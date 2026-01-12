I marciapiedi questi sconosciuti

Da ilpiacenza.it 12 gen 2026

I marciapiedi rappresentano un elemento fondamentale della città, ma spesso vengono trascurati. La recente gestione dei rifiuti ha aggravato questa situazione, rendendo molte zone impraticabili e creando disagio per pedoni e ciclisti. Il degrado urbano, ormai sotto gli occhi di tutti, richiede attenzione e interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici. Solo con azioni mirate è possibile restituire dignità e funzionalità alle nostre strade.

La nuova raccolta dei rifiuti ci ha regalato anche questo: marciapiedi inutilizzabili. Il degrado urbano è oltre la soglia dell'indecenza e ora aggiungiamo anche il disagio di dover continuamente spostarsi sulla strada (o sulla ciclabile a seconda di dove ci si trova) perché il marciapiede è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

