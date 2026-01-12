I marciapiedi questi sconosciuti

I marciapiedi rappresentano un elemento fondamentale della città, ma spesso vengono trascurati. La recente gestione dei rifiuti ha aggravato questa situazione, rendendo molte zone impraticabili e creando disagio per pedoni e ciclisti. Il degrado urbano, ormai sotto gli occhi di tutti, richiede attenzione e interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici. Solo con azioni mirate è possibile restituire dignità e funzionalità alle nostre strade.

