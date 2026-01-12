I lupi arrivano anche a Massalengo | sale l’allerta ma niente allarme

A Massalengo, nel Lodigiano, si registrano nuove segnalazioni di presenza di lupi. La situazione richiede attenzione, ma non si tratta di un’emergenza. Le autorità monitorano gli avvenimenti e invitano alla prudenza senza generare allarmismi. È importante rimanere informati e rispettare le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Massalengo (Lodi), 12 gennaio 2026 – Un fine settimana di attenzione a Massalengo, dove tornano le segnalazioni di lupi. E non solo ai margini del paese, ma anche all'interno del centro abitato. A fare il punto è il sindaco Severino Serafini, che invita alla prudenza, dopo l'ultimo avvistamento documentato da un video girato da un cittadino. Avvistato un lupo tra Gorgonzola e Bussero. Scatta l'appello del Comune: "Prudenza e cani al guinzaglio" "Si tratta di una segnalazione rilevante – spiega il primo cittadino –. La scorsa settimana avevamo immagini alle porte dell'abitato, in zona Paderno, ma questa volta il lupo è stato ripreso direttamente in paes e".

