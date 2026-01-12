I look del red carpet dei Golden Globes 2026 | vince Ariana Grande in Vivienne Westwood il resto old money e corsetteria

I look del red carpet dei Golden Globes 2026 riflettono le tendenze e le scelte stilistiche delle star. Tra eleganza classica e novità audaci, Ariana Grande si distingue con un abito Vivienne Westwood, mentre altre celebrità prediligono look più tradizionali, tra old money e corsetteria. Questi outfit rappresentano non solo moda, ma anche il modo in cui le star comunicano la propria immagine sul palcoscenico internazionale.

Il red carpet dei Golden Globes non è mai solo un red carpet. È il momento in cui Hollywood decide che direzione prendere, almeno dal punto di vista fashion. L'83ª edizione dei Golden Globes, in scena dalla notte dell'11 gennaio 2026 al Beverly Hilton di Los Angeles, ha ufficialmente dato il via alla stagione dei grandi look, quelli che finiscono salvati su Instagram, analizzati su TikTok e citati per mesi. Ed è la stagione che più amiamo, diciamocelo. Red carpet Golden Globes 2026: tutti i look delle celebrity sul red carpet. Prima ancora che vengano consegnate le statuette, è chiaro che qui si gioca una partita importante: quella dell'immaginario.

