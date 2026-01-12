I libri scelti da Internazionale

Ecco una selezione di libri consigliati da Internazionale, tra cui Cavallo Pazzo di Larry McMurtry e Niente cresce al chiaro di luna di Torborg Nedreaas. Le recensioni della stampa internazionale offrono un’ampia panoramica su queste opere, evidenziando le tematiche e le caratteristiche che le rendono significative nel panorama letterario contemporaneo. Una guida utile per approfondire la conoscenza di testi di diversa provenienza e stile.

Da Cavallo Pazzo di Larry McMurtry a Niente cresce al chiaro di luna di Torborg Nedreaas. Le recensioni della stampa straniera.

