I Jacksonville Jaguars vengono sconfitti 24-27 dai Buffalo Bills

I Jacksonville Jaguars sono stati sconfitti dai Buffalo Bills con il punteggio di 24-27 durante la partita di playoff della NFL. La sfida ha visto i Bills ottenere una vittoria in trasferta, segnando un importante risultato per la loro storia nei playoff. La partita si è svolta nella fase di wild card dell’AFC, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di una competizione molto combattuta.

2026-01-12 00:07:00 Ecco quanto riportato poco fa: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Jacksonville Jaguars contro Buffalo Bills negli spareggi della NFL Josh Allen ha regalato a Buffalo la prima vittoria nei playoff in trasferta in più di 30 anni, quando i Bills hanno battuto i Jacksonville Jaguars 27-24 nella wild card di apertura dell’AFC di domenica. Con il linebacker Devin Lloyd in avvicinamento, Allen ha completato un passaggio di 36 yard a Brandin Cooks poco prima dell’avvertimento dei due minuti, impostando il drive decisivo. Ha poi concluso lui stesso con una corsa di touchdown di una yard, con Jacksonville che gli ha permesso di entrare in end zone alla fine del quarto quarto. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

