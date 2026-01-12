I Jacksonville Jaguars vengono sconfitti 24-27 dai Buffalo Bills

I Jacksonville Jaguars sono stati sconfitti dai Buffalo Bills con il punteggio di 24-27 durante la partita di playoff della NFL. La sfida ha visto i Bills ottenere una vittoria in trasferta, segnando un importante risultato per la loro storia nei playoff. La partita si è svolta nella fase di wild card dell’AFC, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di una competizione molto combattuta.

