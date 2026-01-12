I giudici anti riforma boicottano pure Rai 1 È una trappola

Un confronto interno tra magistrati svela divisioni e timori riguardo alla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni. In uno scambio di messaggi esclusivo a Il Giornale, emerge come anche alcuni giudici contrari al referendum considerino la campagna di comunicazione un possibile inganno. Questa dinamica evidenzia le tensioni e le preoccupazioni di una parte della magistratura rispetto alle conseguenze della riforma, alimentando il dibattito pubblico e politico sul tema.

Una gola profonda nella chat dei magistrati spacca il fronte del no al referendum. E invia in esclusiva a Il Giornale il fitto scambio di messaggi che manifesta tutti i timori delle toghe rosse di perdere la battaglia contro la riforma della giustizia del governo Meloni. A gettare nel panico i magistrati del gruppo creato ad hoc su whatsapp, e riservato ai soli fedelissimi delle correnti di sinistra, è un messaggio con una comunicazione apparentemente innocua. A scriverlo Emilia Conforti, iscritta ad Area, la corrente progressista, eletta nel comitato direttivo dell'Associazione nazionale magistrati e già nota per essere stata il giudice a latere del Tribunale di Roma che ha condannato il sottosegretario Andrea Delmastro per il caso Cospito.

RIFORMA GIUSTIZIA/ 3. Ecco le novità che scatenano il muro contro muro di giudici e pm - Nel ddl costituzionale di riforma della giustizia c’è la separazione delle carriere, ma è soprattutto uno l’elemento di novità che fa arrabbiare molte toghe Nella serata di ieri era già pubblicato ... ilsussidiario.net

Riforma della giustizia 2025: cosa cambia per giudici e pubblici ministeri - Il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale n. notizie.tiscali.it

