I gatti di Civita di Bagnoregio minacciati da un serial killer L’appello del sindaco ai cittadini | Chi sa parli

Il sindaco di Civita di Bagnoregio ha lanciato un appello ai cittadini dopo che alcuni gatti della zona sono stati vittime di un serial killer. La comunità, nota per i suoi felini, si trova ora a fronteggiare una grave minaccia che mette a rischio il patrimonio animale e turistico del borgo. Si invita chiunque abbia informazioni a collaborare per garantire la sicurezza e il benessere degli animali e della città.

Roma, 12 gennaio 2026 - Un serial killer di gatti minaccia la comunità di Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, dove i felini sono una vera e propria attrazione turistica con tanto di sito Facebook interamente dedicata a loro. Solo negli ultimi due giorni sono stati trovati senza vita 8 gatti. Secondo gli abitanti del paesino sono stati avvelenati ed è aperta la caccia. Anche il sindaco Luca Profili ha chiesto aiuto alla cittadinanza per individuare l'autore o gli autori degli avvelenamenti con un post sui social: "Non pubblico foto perché non è il caso, ma quanto accaduto all'interno di Civita è grave, molto grave.

