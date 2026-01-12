I confini del Partito democratico dopo l’intervista di Bettini sulla Russia

L’intervista di Goffredo Bettini al Fatto quotidiano ha suscitato reazioni tra alcuni esponenti del Pd riformista, che criticano quella che percepiscono come una richiesta di epurazione. La discussione sui confini del Partito democratico in relazione alle posizioni sulla Russia si intensifica, evidenziando tensioni interne e diverse interpretazioni delle scelte politiche del partito. Questa dinamica riflette il dibattito aperto sulla linea da seguire in un contesto internazionale complesso.

Diversi esponenti del Pd di area riformista hanno protestato ieri per quella che considerano una richiesta di epurazione nei loro confronti, formulata domenica da Goffredo Bettini in un’intervista al Fatto quotidiano. A me però quello che colpisce di più, nell’intervista, è la ricostruzione della storia del mondo dopo il ’45: «L’Unione sovietica ha fatto ciò che voleva in Ungheria, a Praga, a Danzica. Gli Stati Uniti e l’Occidente, con medesimo metodo, sono intervenuti in Corea, in Vietnam, in Cile e in tutto il Sudamerica». Quasi che non ci fosse alcuna differenza tra i due campi. In compenso, allora «tali violenze erano nell’ambito di un reciproco sforzo di garantire un equilibrio, una coesistenza, una riduzione degli armamenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

