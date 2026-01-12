I cinquant’anni di Repubblica | da Eugenio Scalfari a oggi il sogno infranto di un partito di carta per guidare la sinistra

Il 14 gennaio 1976, nasceva “Repubblica”, quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo. In cinque decenni, il giornale ha accompagnato la storia italiana, affermandosi come una delle principali testate nazionali. In questo anniversario si riflette sul ruolo di “Repubblica” nel panorama politico e culturale, e sul sogno di un partito di “carta” capace di guidare la sinistra, oggi in parte sfumato.

Repubblica compie 50 anni. Il giornale fondato da Eugenio Scalfari e dal principe Carlo Caracciolo, usci nelle edicole il 14 gennaio del 1976, riuscendo nel miracolo di diventare, in pochi anni, il primo quotidiano nazionale, insieme al Corriere della Sera. Una storia lunga e prestigiosa che porta con sé diverse contraddizioni ma che continua a essere un punto di riferimento essenziale per la nostra cultura. La nascita del quotidiano. Per lanciare il giornale, Scalfari affermò, in occasione di ripetute presentazioni in giro per l'Italia, che la nuova testata si proponeva come alternativa delle "versioni ufficiali" dei fatti, proprio perché molte di esse avevano perso una parte fondamentale di credibilità.

Il 14 gennaio 1976 usciva la prima copia di la Repubblica. Cinquant’anni dopo, questo anniversario viene celebrato con una serie di eventi dedicati ai lettori, a partire dalla mostra “la Repubblica. Una storia di Futuro”, in programma dal 15 gennaio al 15 marzo - facebook.com facebook

